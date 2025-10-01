公司目录
Cisco 业务分析师 薪资 在San Francisco Bay Area

Cisco in San Francisco Bay Area的业务分析师薪酬范围从Grade 4级别的每year$86.2K到Grade 10级别的每year$171K。 year薪酬 in San Francisco Bay Area包的中位数总计为$114K。 查看Cisco总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
$160K

最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Cisco，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)



常见问题

A remuneração total anual mediana reportada na Cisco para a função de 业务分析师 in San Francisco Bay Area é $107,000.

