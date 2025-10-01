Cisco in Raleigh-Durham Area的业务分析师薪酬范围从Grade 4级别的每year$77K到Grade 10级别的每year$140K。 year薪酬 in Raleigh-Durham Area包的中位数总计为$88.2K。 查看Cisco总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Cisco，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)