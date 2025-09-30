CircleCI in Greater Toronto Area的软件工程师薪酬范围从E2级别的每yearCA$168K到E3级别的每yearCA$191K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$187K。 查看CircleCI总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在CircleCI，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)