Ciena in Pune Metropolitan Region的软件工程师薪酬范围从P2级别的每year₹3.24M到P3级别的每year₹3.84M。 year薪酬 in Pune Metropolitan Region包的中位数总计为₹3.42M。 查看Ciena总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Ciena，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)