公司目录
Ciena
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

  • Greater Ottawa Area

Ciena 软件工程师 薪资 在Greater Ottawa Area

Ciena in Greater Ottawa Area的软件工程师薪酬范围从P1级别的每yearCA$98.5K到P4级别的每yearCA$148K。 year薪酬 in Greater Ottawa Area包的中位数总计为CA$125K。 查看Ciena总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
(入门级)
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
查看 2 更多等级
添加薪酬对比等级

CA$226K

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Ciena，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 软件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

后端软件工程师

网络工程师

质量保证（QA）软件工程师

Embedded Systems Software Engineer

常见问题

Ciena şirketindeki in Greater Ottawa Area 软件工程师 pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$168,919 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ciena şirketinde 软件工程师 rolü in Greater Ottawa Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$122,386 tutarındadır.

推荐职位

    未找到Ciena的推荐职位

相关公司

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • 查看所有公司 ➜

其他资源