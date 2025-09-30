Ciena in Greater Ottawa Area的硬件工程师薪酬范围从P1级别的每yearCA$95.6K到P4级别的每yearCA$255K。 year薪酬 in Greater Ottawa Area包的中位数总计为CA$146K。 查看Ciena总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Ciena，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)