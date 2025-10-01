CIBC in Greater Toronto Area的软件工程师薪酬范围从Associate Software Engineer级别的每yearCA$74.4K到Lead Software Engineer级别的每yearCA$139K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$96.2K。 查看CIBC总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
