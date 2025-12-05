公司目录
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management 软件工程师 薪资

CI Global Asset Management in Canada的软件工程师平均总薪酬范围从每yearCA$93.6K到CA$134K。 查看CI Global Asset Management总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 12/5/2025

平均总薪酬

$77.7K - $90.9K
Canada
常见范围
可能范围
$67.8K$77.7K$90.9K$96.7K
常见范围
可能范围

职业等级是什么 CI Global Asset Management?

常见问题

CI Global Asset Management in Canada软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$133,544。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CI Global Asset Management in Canada软件工程师职位的年度总薪酬中位数为CA$93,595。

其他资源

