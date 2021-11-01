公司目录
Chipotle Mexican Grill
在这里工作？ 认领您的公司

Chipotle Mexican Grill 福利

对比

预估总价值： $1,095

保险、健康和福祉
  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • Gym Discount

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Employee Assistance Program

    • 财务和退休
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • 401k

    • 津贴和折扣
  • Employee Discount

    • 推荐职位

      未找到Chipotle Mexican Grill的推荐职位

    相关公司

    • Ocwen Financial
    • SelectQuote
    • BBVA
    • IG Group
    • CI&T
    • 查看所有公司 ➜

    其他资源