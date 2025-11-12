Charles Schwab in United States的质量保证软件工程师薪酬范围从54级别的每year$94.5K到58级别的每year$140K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$132K。 查看Charles Schwab总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Charles Schwab，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)