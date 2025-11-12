公司目录
Charles Schwab
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 全栈软件工程师

Charles Schwab 全栈软件工程师 薪资

Charles Schwab in United States的全栈软件工程师薪酬范围从54级别的每year$91.1K到58级别的每year$163K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$120K。 查看Charles Schwab总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。

平均薪酬按 等级
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
54
Software Developer I(入门级)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Charles Schwab，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)



常见问题

Charles Schwab in United States全栈软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$176,750。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Charles Schwab in United States全栈软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$127,000。

其他资源