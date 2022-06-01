公司目录
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health 薪资

Central California Alliance for Health的薪资范围从信息技术专员职位的年总薪酬$140,700（低端）到软件工程师职位的$179,100（高端）。 Levels.fyi收集来自{{companyName}}现任和前任员工的匿名且经过验证的薪资数据 Central California Alliance for Health. 最后更新： 11/21/2025

信息技术专员
$141K
软件工程师
$179K
常见问题

Central California Alliance for Health薪资最高的职位是软件工程师 at the Common Range Average level，年度总薪酬为$179,100。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Central California Alliance for Health的年度总薪酬中位数为$159,900。

其他资源

