CarGurus in United States的产品设计师薪酬包中位数为每year$187K。 查看CarGurus总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/25/2025

薪酬中位数
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
年薪总额
$187K
级别
Senior
基本工资
$150K
Stock (/yr)
$22K
奖金
$15K
在职年限
0-1 年
工作经验
11+ 年
职业等级是什么 CarGurus?

$160K

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在CarGurus，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)



常见问题

CarGurus in United States产品设计师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$380,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CarGurus in United States产品设计师职位的年度总薪酬中位数为$183,750。

