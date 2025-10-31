Capital One in United States的数据科学家薪酬范围从Associate Data Scientist级别的每year$136K到Lead Data Scientist级别的每year$198K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$172K。 查看Capital One总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/31/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Capital One，Options采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 3rd-年 (33.30% 年度)