¿Cuál es el salario más alto de 数据科学家 en Boston Children's Hospital in United States?
El paquete salarial más alto reportado para un 数据科学家 en Boston Children's Hospital in United States tiene una compensación total anual de $92,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de 数据科学家 en Boston Children's Hospital in United States?
La compensación total anual mediana reportada en Boston Children's Hospital para el puesto de 数据科学家 in United States es $66,400.