Bloomreach in India的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每year₹4.67M到Senior Software Engineer级别的每year₹6.12M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹5.18M。 查看Bloomreach总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
