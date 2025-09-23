Autodesk in United States的技术项目经理薪酬范围从P3级别的每year$144K到P4级别的每year$216K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$188K。 查看Autodesk总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
未找到薪资数据
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Autodesk，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (8.32% 季度)
33.3% 归属于 3rd-年 (8.32% 季度)