Autodesk in United States的产品经理薪酬范围从P1级别的每year$142K到P6级别的每year$426K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$246K。 查看Autodesk总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Autodesk，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 3rd-年 (33.30% 年度)
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Autodesk，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (8.32% 季度)
33.3% 归属于 3rd-年 (8.32% 季度)