Autodesk in United States的数据科学家薪酬范围从P2级别的每year$160K到P4级别的每year$192K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$150K。 查看Autodesk总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Autodesk，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 3rd-年 (33.30% 年度)
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Autodesk，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (8.32% 季度)
33.3% 归属于 3rd-年 (8.32% 季度)