Aurora in United States的技术项目经理薪酬范围从P5级别的每year$229K到P7级别的每year$336K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$296K。 查看Aurora总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Aurora，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
