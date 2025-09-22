Aurora in United States的产品经理薪酬范围从P5级别的每year$221K到P8级别的每year$372K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$288K。 查看Aurora总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Aurora，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Aurora，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)