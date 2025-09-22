Aurora in United States的产品设计师薪酬P6级别为每year$170K。 查看Aurora总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
平均总薪酬
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Aurora，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
