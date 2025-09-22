公司目录
Aurora
Aurora 产品设计师 薪资

Aurora in United States的产品设计师薪酬P6级别为每year$170K。 查看Aurora总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025

平均总薪酬

$150K - $178K
United States
常见范围
可能范围
$139K$150K$178K$190K
常见范围
可能范围
平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
查看 3 更多等级
添加薪酬对比等级

$160K

获得应有薪酬，不被忽悠

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
Options

在Aurora，Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

The highest paying salary package reported for a 产品设计师 at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $189,750. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the 产品设计师 role in United States is $138,600.

