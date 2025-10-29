公司目录
Aurizn
Aurizn 软件工程师 薪资

Aurizn in Australia的软件工程师薪酬包中位数为每yearA$74.5K。 查看Aurizn总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025

薪酬中位数
company icon
Aurizn
Software Engineer
Adelaide, SA, Australia
年薪总额
A$74.5K
级别
Graduate
基本工资
A$74.5K
Stock (/yr)
A$0
奖金
A$0
在职年限
3 年
工作经验
3 年
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
常见问题

Aurizn in Australia软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬A$82,796。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Aurizn in Australia软件工程师职位的年度总薪酬中位数为A$75,308。

