Arm in United Kingdom的研究科学家薪酬范围从Grade 3级别的每year£76.8K到Grade 5级别的每year£123K。 year薪酬 in United Kingdom包的中位数总计为£82.5K。 查看Arm总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Arm，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)