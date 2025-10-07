Arm in Greater Cambridge Area的全栈软件工程师薪酬范围从Grade 2级别的每year£43.3K到Grade 6级别的每year£178K。 year薪酬 in Greater Cambridge Area包的中位数总计为£108K。 查看Arm总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Arm，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)