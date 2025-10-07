公司目录
Arm
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 硬件工程师

  • ASIC Engineer

  • United Kingdom

Arm ASIC Engineer 薪资 在United Kingdom

Arm in United Kingdom的ASIC Engineer薪酬范围从Graduate Hardware Engineer级别的每year£35.4K到Principal Hardware Engineer级别的每year£187K。 year薪酬 in United Kingdom包的中位数总计为£109K。 查看Arm总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025

平均薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
查看 4 更多等级
添加薪酬对比等级

£122K

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Arm，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 硬件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

常见问题

Arm in United KingdomASIC Engineer职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬£214,361。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Arm in United KingdomASIC Engineer职位的年度总薪酬中位数为£109,576。

推荐职位

    未找到Arm的推荐职位

相关公司

  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Western Digital
  • AMD
  • 查看所有公司 ➜

其他资源