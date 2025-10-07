Arm in United Kingdom的ASIC Engineer薪酬范围从Graduate Hardware Engineer级别的每year£35.4K到Principal Hardware Engineer级别的每year£187K。 year薪酬 in United Kingdom包的中位数总计为£109K。 查看Arm总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Arm，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)