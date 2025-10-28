Apple in United States的销售薪酬范围从ICT2级别的每year$73.1K到ICT5级别的每year$253K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$70K。 查看Apple总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/28/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
ICT2
$73.1K
$67.5K
$4.2K
$1.4K
ICT3
$68.8K
$67.4K
$1.4K
$0
ICT4
$148K
$123K
$18K
$7.1K
ICT5
$233K
$155K
$65K
$13K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Apple，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)