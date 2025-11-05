公司目录
AppDirect
AppDirect 软件工程师 薪资 在Greater Montreal

AppDirect in Greater Montreal的软件工程师薪酬范围从P1级别的每yearCA$83K到P4级别的每yearCA$145K。 year薪酬 in Greater Montreal包的中位数总计为CA$110K。 查看AppDirect总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
Associate Software Engineer(入门级)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
Options

在AppDirect，Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

AppDirect in Greater Montreal软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$159,303。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
AppDirect in Greater Montreal软件工程师职位的年度总薪酬中位数为CA$112,281。

其他资源