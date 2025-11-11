Apex Fintech Solutions in United States的后端软件工程师薪酬Software Engineer I级别为每year$107K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$132K。 查看Apex Fintech Solutions总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/11/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***