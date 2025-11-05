ANZ in India的软件工程师薪酬范围从Junior Software Engineer级别的每year₹1.8M到Lead Software Engineer级别的每year₹3.45M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹1.79M。 查看ANZ总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.45M
₹3.45M
₹0
₹0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
未找到薪资数据
