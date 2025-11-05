ANZ in Greater Melbourne Area的数据科学家薪酬范围从Data Scientist级别的每yearA$126K到Senior Data Scientist级别的每yearA$171K。 year薪酬 in Greater Melbourne Area包的中位数总计为A$119K。 查看ANZ总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
