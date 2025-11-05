Ansys in Spain的软件工程师薪酬范围从P2级别的每year€45.7K到P3级别的每year€70.5K。 year薪酬 in Spain包的中位数总计为€61.1K。 查看Ansys总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在Ansys，RSUs采用3年归属时间表：
33% 归属于 1st-年 (33.00% 年度)
33% 归属于 2nd-年 (33.00% 年度)
33% 归属于 3rd-年 (33.00% 年度)