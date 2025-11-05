公司目录
Ansys
Ansys 软件工程师 薪资 在San Francisco Bay Area

Ansys in San Francisco Bay Area的软件工程师薪酬范围从P2级别的每year$137K到P3级别的每year$156K。 year薪酬 in San Francisco Bay Area包的中位数总计为$154K。 查看Ansys总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

P1
Software Engineer 1(入门级)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
Senior Software Engineer
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
最新薪资提交
实习薪资

归属时间表

33%

1

33%

2

33%

3

股票类型
RSU

在Ansys，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33% 归属于 1st- (33.00% 年度)

  • 33% 归属于 2nd- (33.00% 年度)

  • 33% 归属于 3rd- (33.00% 年度)



包含职位

提交新职位

后端软件工程师

全栈软件工程师

生产软件工程师

研究科学家

常见问题

Ansys in San Francisco Bay Area软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$312,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Ansys in San Francisco Bay Area软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$148,000。

其他资源