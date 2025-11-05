Ansys in Canada的软件工程师薪酬范围从P1级别的每yearCA$79.7K到P3级别的每yearCA$117K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$108K。 查看Ansys总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在Ansys，RSUs采用3年归属时间表：
33% 归属于 1st-年 (33.00% 年度)
33% 归属于 2nd-年 (33.00% 年度)
33% 归属于 3rd-年 (33.00% 年度)