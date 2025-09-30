ALTEN in Canada的软件工程师薪酬范围从Software Engineer I级别的每yearCA$85.5K到Software Engineer II级别的每yearCA$91.4K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$88.3K。 查看ALTEN总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
