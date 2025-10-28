公司目录
ALTEN in United States的硬件工程师薪酬包中位数为每year$146K。 查看ALTEN总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/28/2025

薪酬中位数
company icon
ALTEN
Hardware Engineer
Denver, CO
年薪总额
$146K
级别
Senior Engineer
基本工资
$146K
Stock (/yr)
$0
奖金
$0
在职年限
2 年
工作经验
12 年
常见问题

ALTEN in United States硬件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$175,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ALTEN in United States硬件工程师职位的年度总薪酬中位数为$146,000。

