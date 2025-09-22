公司目录
Alloy
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

Alloy 软件工程师 薪资

Alloy in United States的软件工程师薪酬包中位数为每year$170K。 查看Alloy总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025

薪酬中位数
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
年薪总额
$170K
级别
L2
基本工资
$170K
Stock (/yr)
$0
奖金
$0
在职年限
1 年
工作经验
5 年
职业等级是什么 Alloy?

$160K

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
Options

在Alloy，Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

10 years post-termination exercise window.



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 软件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

全栈软件工程师

常见问题

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een 软件工程师 bij Alloy in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $225,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alloy voor de 软件工程师 functie in United States is $168,009.

推荐职位

    未找到Alloy的推荐职位

相关公司

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • 查看所有公司 ➜

其他资源