Care este cel mai mare salariu pentru 数据科学家 la Alloy Therapeutics in United States?
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un 数据科学家 la Alloy Therapeutics in United States ajunge la o compensație totală anuală de $124,490. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Cât sunt plătiți angajații Alloy Therapeutics din 数据科学家 in United States?
Compensația totală anuală mediană raportată la Alloy Therapeutics pentru rolul de 数据科学家 in United States este $87,565.