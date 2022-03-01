公司目录
Alkira
Alkira 福利

保险、健康和福祉
  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Health Savings Account (HSA)

    • 财务和退休
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • 津贴和折扣
  • Learning and Development

