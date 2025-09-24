公司目录
Akoya
Akoya 软件工程师 薪资

Akoya in United States的软件工程师薪酬包中位数为每year$130K。 查看Akoya总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/24/2025

薪酬中位数
company icon
Akoya
Software Engineer
hidden
年薪总额
$130K
级别
-
基本工资
$115K
Stock (/yr)
$0
奖金
$15K
在职年限
3 年
工作经验
3 年
职业等级是什么 Akoya?

$160K

最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
常见问题

