Airbus in India的软件工程师薪酬范围从L1级别的每year₹1.23M到l3级别的每year₹2.54M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹2M。 查看Airbus总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
