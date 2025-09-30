公司目录
Airbus
  • 薪资
  • 机械工程师

  • 所有机械工程师薪资

  • Germany

Airbus 机械工程师 薪资 在Germany

Airbus in Germany的机械工程师薪酬包中位数为每year€71.9K。 查看Airbus总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025

薪酬中位数
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
年薪总额
€71.9K
级别
L2
基本工资
€71.9K
Stock (/yr)
€0
奖金
€0
在职年限
2 年
工作经验
3 年
职业等级是什么 Airbus?

€142K

最新薪资提交
常见问题

The highest paying salary package reported for a 机械工程师 at Airbus in Germany sits at a yearly total compensation of €81,701. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the 机械工程师 role in Germany is €71,151.

