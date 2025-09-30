Vad är den högsta jobFamilies.Information Technologist (IT) lönen på Airbus in Lisbon Metro Area?
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en jobFamilies.Information Technologist (IT) på Airbus in Lisbon Metro Area ligger på en årlig total ersättning på €31,927. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Hur mycket får Airbus jobFamilies.Information Technologist (IT) anställda i lön in Lisbon Metro Area?
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Airbus för jobFamilies.Information Technologist (IT) rollen in Lisbon Metro Area är €22,845.