ABB in Milan Metro Area的软件工程师薪酬Software Engineer级别为每year€48.3K。 year薪酬 in Milan Metro Area包的中位数总计为€48.1K。 查看ABB总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€48.3K
€45.3K
€0
€3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
