7-Eleven in Greater Dallas Area的软件工程师薪酬范围从Software Engineer II级别的每year$136K到Lead Software Engineer级别的每year$171K。 year薪酬 in Greater Dallas Area包的中位数总计为$156K。 查看7-Eleven总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
