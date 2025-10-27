3M in India的产品经理薪酬T3级别为每year₹8.16M。 查看3M总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/27/2025
平均总薪酬
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
年 1
0%
年 2
100 %
年 3
在3M，RSU + Options采用3年归属时间表：
0% 归属于 1st-年 (0.00% 年度)
0% 归属于 2nd-年 (0.00% 年度)
100% 归属于 3rd-年 (100.00% 年度)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
