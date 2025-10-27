公司目录
3M 产品经理 薪资

3M in India的产品经理薪酬T3级别为每year₹8.16M。 查看3M总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/27/2025

平均总薪酬

₹1.72M - ₹2.01M
India
常见范围
可能范围
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
常见范围
可能范围
平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
归属时间表

0%

1

0%

2

100 %

3

股票类型
RSU + Options

在3M，RSU + Options采用3年归属时间表：

  • 0% 归属于 1st- (0.00% 年度)

  • 0% 归属于 2nd- (0.00% 年度)

  • 100% 归属于 3rd- (100.00% 年度)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票类型
RSU + Options

在3M，RSU + Options采用3年归属时间表：

  • 33.3% 归属于 1st- (33.30% 年度)

  • 33.3% 归属于 2nd- (33.30% 年度)

  • 33.3% 归属于 3rd- (33.30% 年度)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



常见问题

3M in India产品经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹8,160,140。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
3M in India产品经理职位的年度总薪酬中位数为₹1,496,562。

