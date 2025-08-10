Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Jakarta Metro Area, ID là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Jakarta Metro Area, ID là IDR 274,542,595.

Mức lương tối thiểu của Nhà phân tích tài chính ở Jakarta Metro Area, ID là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà phân tích tài chính tại Jakarta Metro Area, ID, nhưng tổng thu nhập trung bình là IDR 274,542,595.