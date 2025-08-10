Nhà phân tích tài chính Mức lương tại Jakarta, Indonesia

Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Jakarta, Indonesia là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Jakarta, Indonesia là IDR 274,542,595.

Mức lương tối thiểu của Nhà phân tích tài chính ở Jakarta, Indonesia là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà phân tích tài chính tại Jakarta, Indonesia, nhưng tổng thu nhập trung bình là IDR 274,542,595.