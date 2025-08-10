Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Ho Chi Minh City, Vietnam là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Ho Chi Minh City, Vietnam là ₫309,750,000.

