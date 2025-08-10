Nhà phân tích tài chính Mức lương tại Curitiba, Brazil

Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Curitiba, Brazil là R$23,132.

Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Curitiba, Brazil là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà phân tích tài chính tại Curitiba, Brazil, nhưng tổng thu nhập trung bình là R$23,132.

Mức lương tối thiểu của Nhà phân tích tài chính ở Curitiba, Brazil là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà phân tích tài chính ở Curitiba, Brazil?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà phân tích tài chính tại Curitiba, Brazil là Microsoft với tổng thu nhập trung bình là R$675,387.